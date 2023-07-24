Палермо. Чжэн Циньвэнь впервые выиграла титул WTA

Больше в Теннис
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Рейтинг WTA: Костюк обновила собственный рекорд
Обновленный рейтинг WTA Сегодня 09:50 312444 35395 5 (5) Каролин Гарсия (Франция) 4865 6...
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Ньюпорт. 18-летний американец вышел в дебютный финал на своем втором турнире ATP в карьере и сыграет за титул против Маннарино
2023-07/1690093938_michelsen-newport-1.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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«Не удивлюсь, если она окажется в восьмерке сильнейших по итогам этого года». Чемпионка Уимблдона — о возвращении в теннис Элины Свитолиной
2023-07/1690105689_svitolina.jpg|—>Элина Свитолина стала мамой в октябре прошлого года, а спустя полгода сыграла свой первый...
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Кубок Хопмана. Сборная Хорватии стала победителем соревнований
2023-07/1690136021_hc.jpg|—> Источник: btu.org.ua