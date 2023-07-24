ATP обновил рейтинг теннисистов 62739 Фото — gettyimages #ATP, #Илья Марченко, #Крутых, #Виталий Сачко

Источник — Чемпион.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленный рейтинг теннисистов.

Испанец Карлос Алькарас, выигравший Уимблдон, возглавляет рейтинг, Новак Джокович занимает вторую строчку, а тройку замыкает представитель террористической страны Даниило. поднялся на 187-ю строчку.

Рейтинг ATP 24 июля 1. (1) Карлос Алькарас (Испания) — 9675 2. (2) Новак Джокович (Сербия) — 8795 3. (3) Даниил Медвед (4) Даниил Мед5 орвегия) — 4905 5. (5) Стефанос Циципас (Греция) — 4850 6. (6) Гольгер Руне (Дания) — 4825 7. (7) Андрей Рублев — 4730 8. (8) Янник Синнер (Италия) -3 10. (10) Фрэнсис Тьяфо (США) — 3130…188. (187) Виталий Сачко (Украина) – 321 200. (199) Алексей Крутых (Украина) – 292 328. (320) Илья Марченко (Украина) – 160 397. (398) Владислав Орлов (Украина) — 114

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!