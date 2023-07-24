Рейтинг ATP. В топ-200 остался только один украинский теннисист

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Виталий Сачко на этой неделе опустился на одну строчку и занимает 188-е место в рейтинге АТР.

Алексей Крутых впервые с ноября прошлого года покидает топ-200, опустившись на 201-е место (-2).

В топ-500 на этой неделе входят еще четыре украинца: Илья Марченко опустился на 328-е место (-8), Владислав Орлов поднялся на 397-е место (+1), Эрик Ваншельбойм занимает 423-е место (-2), а Александр Овчаренко — 488-е место (-44).

В национальном парном рейтинге лидерство удерживает Денис Молчанов, который занимает на этой неделе 81-е место (-1). Владислав Манафов дебютирует в топ-100, поднявшись на 98-е место (+2), а Олег Приходько занимает 131-ю позицию.