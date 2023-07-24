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Теннис

Рейтинг WTA: Костюк обновила собственный рекорд

Обновленный рейтинг WTA Сегодня 09:50 312444 3 Фото — gettyimages #WTA, #Ангелина Калинина, #Екатерина Бондаренко, #Дарина Снигирь, #Катарина Завацкая, #Марта Костюк, #Елина Свитолина, #Ля= «article__source»> Источник – Чемпион.

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг теннисисток.

Лидирует в нем чемпионка Ролан Гаррос полька Ига Свентек. В первой тройке также Арина Соболенко и казашка Елена Рыбакина.

Лидером рейтинга среди украинок является Элина Свитолина, которая продолжает занимать 27 место. Сразу за ней идет Ангелина Калинина — 28.

Улучшила свои результаты и Марта Костюк, которая поднялась на одну позицию и стала 34-й, что является для нее новым рекордом.

Наибольший прогресс в рейтинге показали —  Екатерина Байндл, которая благодаря финалу турнира в Будапеште отыграла 23 позиции, поднялась на 77-е место. А также Дарья Снигирь — украинка стала победительницей турнира ITF в испанской Виктории, что позволило ей подняться на 27 позиций.

 Рейтинг WTA

(обновлено 24 июля 2023 года)

=»height: 18px; width: 294.234px;»>Ига Свентек (Польша)

4 (4)

9 (9)

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27(27)

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Источник: champion.com.ua

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2 (2) Арина Соболенко8845
Елена Рыбакина (Казахстан) 5465 Джессика Пегула (СШ:) px; width: 63.9531px;»>5395
5 (5)

Каролин Гарсия (Франция) 4865
6 (6) 4846
7 (7) Корри Гауфф (США)3390
Петра Квитова (Чехия) 3341
Мария Саккари (Греция)
Маркета Вондроушова

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Ангелина Калинина (Украина) Марта Костюк (Украина) 46 (46) Леся Цуренко (Украина) 77 (100)
128 (155)

590« lign: center; height: 18px; width: 86.8125px;»>145 (149)

 Даяна Ястремская (Украина)497
193 (189 dth: 294.234px;»>Екатерина Завацкая (Украина) 260 (294)  (Украина) 275