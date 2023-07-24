Рейтинг WTA: Костюк обновила собственный рекорд

Обновленный рейтинг WTA 312444 Фото — gettyimages #WTA, #Ангелина Калинина, #Екатерина Бондаренко, #Дарина Снигирь, #Катарина Завацкая, #Марта Костюк, #Елина Свитолина, #Ля= «article__source»> Источник – Чемпион.

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг теннисисток.

Лидирует в нем чемпионка Ролан Гаррос полька Ига Свентек. В первой тройке также Арина Соболенко и казашка Елена Рыбакина.

Лидером рейтинга среди украинок является Элина Свитолина, которая продолжает занимать 27 место. Сразу за ней идет Ангелина Калинина — 28.

Улучшила свои результаты и Марта Костюк, которая поднялась на одну позицию и стала 34-й, что является для нее новым рекордом.

Наибольший прогресс в рейтинге показали — Екатерина Байндл, которая благодаря финалу турнира в Будапеште отыграла 23 позиции, поднялась на 77-е место. А также Дарья Снигирь — украинка стала победительницей турнира ITF в испанской Виктории, что позволило ей подняться на 27 позиций.

Рейтинг WTA

(обновлено 24 июля 2023 года)