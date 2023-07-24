Теннис
Рейтинг WTA: Костюк обновила собственный рекорд
Обновленный рейтинг WTA Сегодня 09:50 312444 3 Фото — gettyimages #WTA, #Ангелина Калинина, #Екатерина Бондаренко, #Дарина Снигирь, #Катарина Завацкая, #Марта Костюк, #Елина Свитолина, #Ля= «article__source»> Источник – Чемпион.
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг теннисисток.
Лидирует в нем чемпионка Ролан Гаррос полька Ига Свентек. В первой тройке также Арина Соболенко и казашка Елена Рыбакина.
Лидером рейтинга среди украинок является Элина Свитолина, которая продолжает занимать 27 место. Сразу за ней идет Ангелина Калинина — 28.
Улучшила свои результаты и Марта Костюк, которая поднялась на одну позицию и стала 34-й, что является для нее новым рекордом.
Наибольший прогресс в рейтинге показали — Екатерина Байндл, которая благодаря финалу турнира в Будапеште отыграла 23 позиции, поднялась на 77-е место. А также Дарья Снигирь — украинка стала победительницей турнира ITF в испанской Виктории, что позволило ей подняться на 27 позиций.
Рейтинг WTA
(обновлено 24 июля 2023 года)
|2 (2)
|Арина Соболенко8845
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|5465
|Джессика Пегула (СШ:) px; width: 63.9531px;»>5395
|5 (5)
|Каролин Гарсия (Франция)
|4865
|6 (6)
|4846
|7 (7)
|Корри Гауфф (США)3390
|Петра Квитова (Чехия)
|3341
|Мария Саккари (Греция)
|Маркета Вондроушова
|
3106
|e=»text-align: центр; height: 19px; width: 63.9531px;»>1578
|Ангелина Калинина (Украина)
|Марта Костюк (Украина)
|46 (46)
|Леся Цуренко (Украина)
|77 (100)
|128 (155)
|
590« lign: center; height: 18px; width: 86.8125px;»>145 (149)
|Даяна Ястремская (Украина)497
|193 (189 dth: 294.234px;»>Екатерина Завацкая (Украина)
|260 (294)
|(Украина)
|275