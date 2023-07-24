Свитолина: Это очень очевидная вещь — не давить руки россиянкам и белорускам

Украинка рассказала почему не жмет руки россиянкам 351

Источник — Harper's Bazaar.

Элина Свитолина (27) объяснила почему не давит руки российским и белорусским теннисисткам.

Слова українки цитує Harper’s Bazaar.

«Мені дуже сумно і дуже образливо, що люди цього не розуміють. Це дуже очевидна річ – не тиснути один одному руки, коли у мене є багато друзів, які зараз на передовій, воюють за Україну. Ви можете собі уявити, як вони дивляться, як я змагаюся на Вімблдоні чи десь у світі, тиснучи один одному руки й поводячись так, ніби нічого не відбувається?

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Люди должны понимать, что иногда нельзя отделить политику от спорта. Они представляют свои страны, а я представляю свою перед миром. Моя позиция должна быть четкой. Я ощущаю давление. Я знала, что многие люди в Украине смотрят на это. Это действительно прекрасное ощущение, но оно также связано с ответственностью, потому что такое ощущение, что ты хочешь выиграть для многих людей. для всей своей страны.

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Но мне повезло, что у меня большая сцена, чтобы иметь возможность говорить об Украине, повышать осведомленность и говорить. Надеюсь, это даст надежду украинцам и детям хотя бы на пару часов. Моя цель – дать им возможность продолжать мечтать о своем будущем», — сказала Свитолина.

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