Верона. Сачко вышел во второй круг турнира

Больше в Теннис
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Ястремская проиграла россияне на старте турнира WTA 250
Сегодня 20:38 12 0 Даяна Ястремская (145) проиграла россиянке Мирри Андреевой (64) в первом...
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Ньюпорт. Маннарино стал новым чемпионом соревнований
2023-07/1690192665_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Рейтинг ATP: Сачко остался первой ракеткой Украины
ATP обновил рейтинг теннисистов Сегодня 13:36 62739 Фото — gettyimages #ATP, #Илья Марченко, #Крутых,...
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Лозанна. Ястремская попала в основную сетку и сыграет против теннисистки, лайкнувшей пост про день рождения путина
2023-07/1690192741_yastremska.jpg|—>Даяна Ястремская должна была сегодня сыграть в квалификации, но после отказа от участия в...