Отец Иги Швёнтек: «После матча с Элиной Свитолиной было много негативных комментариев — это было обидно»

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— На ваш взгляд, отношение Иги к войне в Украине — это результат ваших бесед или ее размышлений?

— Это — ее собственное мнение. Она играет с ленточкой на кепке, ее взгляды понятны — она хочет, чтобы война закончилась. К сожалению, после матча с Элиной Свитолиной было много негативных комментариев. Это было обидно. Однако невозможно равнодушно относиться к такой теме, как война. Ига имеет право на свое мнение. И она последовательна в этом. Происходящая в Украине человеческая жестокость, о которой не все хотят говорить, должна вызывать сильный резонанс.

— Какие отношения у Вашей дочери с Ариной Соболенко?

— Мы никогда не обсуждали это, но они определенно уважают друг друга как игроки. Не могу сказать, что они сидят вместе в раздевалке и общаются. Скорее, они просто заходят туда переодеться до и после матча или тренировки, ненадолго, и возвращаются к работе со своей командой.