Палермо. Паолини и Чжэн Циньвэнь встретятся в финале турнира

Больше в Теннис
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 24 июля
2023-06/1686651557_dayana.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Отец Иги Швёнтек: «После матча с Элиной Свитолиной было много негативных комментариев — это было обидно»
2023-07/1690226603_swiatek.jpeg|—>— На ваш взгляд, отношение Иги к войне в Украине — это результат ваших...
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Свитолина: Это очень очевидная вещь — не давить руки россиянкам и белорускам
Украинка рассказала почему не жмет руки россиянкам Сегодня 19:19 351 1/s loads/box/03d6104eaafdbe91070d4c4234fa7e43.jpg» /> Фото:...
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Верона. Сачко вышел во второй круг турнира
2023-07/1690205533_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua