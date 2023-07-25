Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 25 июля

Больше в Теннис
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Салинас. Марченко в трёх сетах выиграл стартовый матч в основной сетке
2023-07/1690264921_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Палермо. Паолини и Чжэн Циньвэнь встретятся в финале турнира
2023-07/1690092348_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 24 июля
2023-06/1686651557_dayana.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Отец Иги Швёнтек: «После матча с Элиной Свитолиной было много негативных комментариев — это было обидно»
2023-07/1690226603_swiatek.jpeg|—>— На ваш взгляд, отношение Иги к войне в Украине — это результат ваших...