Гамбург. Лис обыграла вторую сеяную на старте, Векич выбыла из борьбы

Больше в Теннис
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 20 июля
2023-05/1685346766_rg.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Умаг. Молчанов и Голубев проиграли лидерам посева в первом круге парного турнира
2023-04/1681838215_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 21 июля
2023-07/1688803052_wim.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 23 июля
2023-07/1690091622_wta-hungria-budapest-final-2023-1.jpeg|—> Источник: btu.org.ua