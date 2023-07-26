Салинас. Марченко обыграл восьмого сеяного на пути в 1/4 финала

Больше в Теннис
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Варшава. Швёнтек успешно начала выступление, Мухова не без проблем вышла во второй круг
2023-07/1690361488_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Гамбург. Лис обыграла вторую сеяную на старте, Векич выбыла из борьбы
2023-07/1690357440_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 20 июля
2023-05/1685346766_rg.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Умаг. Молчанов и Голубев проиграли лидерам посева в первом круге парного турнира
2023-04/1681838215_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua