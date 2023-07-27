Верона. Сачко выиграл свой матч второго круга

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Гамбург. Пера продолжает защиту титула, Ноха Акугуе и Лис впервые сыграют в четвертьфинале
2023-07/1690453171_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP 27 июля
2023-06/1686660308_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Салинас. Марченко обыграл восьмого сеяного на пути в 1/4 финала
2023-07/1690391301_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Варшава. Швёнтек успешно начала выступление, Мухова не без проблем вышла во второй круг
2023-07/1690361488_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua