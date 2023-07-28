Цуренко: Есть четкая причина, почему мы не жмем руки представителям стран-агрессорок

Украинская теннисистка отреагировала на дисквалификацию Ольги Харлан 236 Фото: Getty ImagesУкраинские спортсмены не должны объяснять причин, по которым они не давят руку представителям стран-агрессора. Об этом заявила теннисистка Леся Цуренко. «Я вместе с Ольгой Харлан. Пожалуйста, уважайте наше решение. Есть четкая причина, почему мы #Леся Цуренко, #Ольга Харлан

Источник — Чемпион.

Украинские спортсмены не должны объяснять причин, по которым они не пожимают руку представителям стран-агрессорок.

Об этом заявила теннисистка Леся Цуренко.

» Я вместе с Ольгой Харлан. Пожалуйста, уважайте наше решение. Есть четкая причина, почему мы не жмем руки представителям стран-агрессорок, она не требует объяснения. Слава Украине», — написала Цуренко.

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