Теннис
Цуренко: Есть четкая причина, почему мы не жмем руки представителям стран-агрессорок
Украинская теннисистка отреагировала на дисквалификацию Ольги Харлан Вчера 22:42 236 0 Фото: Getty ImagesУкраинские спортсмены не должны объяснять причин, по которым они не давят руку представителям стран-агрессора. Об этом заявила теннисистка Леся Цуренко. «Я вместе с Ольгой Харлан. Пожалуйста, уважайте наше решение. Есть четкая причина, почему мы #Леся Цуренко, #Ольга Харлан
Источник — Чемпион.
Украинские спортсмены не должны объяснять причин, по которым они не пожимают руку представителям стран-агрессорок.
Об этом заявила теннисистка Леся Цуренко.
» Я вместе с Ольгой Харлан. Пожалуйста, уважайте наше решение. Есть четкая причина, почему мы не жмем руки представителям стран-агрессорок, она не требует объяснения. Слава Украине», — написала Цуренко.
✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!