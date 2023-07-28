Гамбург. Альтмайер разгромил седьмую ракетку мира Рублева, Рууд, Зверев и Музетти сыграют в четвертьфинале

Больше в Теннис
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Салинас. Марченко победил второго сеяного и вышел в полуфинал
2023-07/1690471109_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Цуренко: Есть четкая причина, почему мы не жмем руки представителям стран-агрессорок
Украинская теннисистка отреагировала на дисквалификацию Ольги Харлан Вчера 22:42 236 0 Фото: Getty ImagesУкраинские...
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Гамбург. Ноха Акугуе — единственная немка в полуфинале, Сэвилл и Рус поспорят за выход в финал
2023-07/1690484835_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Варшава. Швёнтек вышла в четвертьфинал, Стефанини и Шрамкова дебютируют на этой стадии
2023-07/1690480675_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua