Гамбург. Ноха Акугуе и Рус будут бороться за дебютный титул WTA

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Из Чехии депортировали российскую теннисистку, приехавшую на турнир
Имя этой теннисистки не сообщается Сегодня 18:29 387 0 Источник: — Чемпион.
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Верона. Сачко победил в четвертьфинальном матче
2023-07/1690529448_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Свитолина: Война продолжается, мы должны напоминать, что нам нужна помощь каждый день
Украинская теннисистка напомнила о войне, которая продолжается каждый день Сегодня 17:23 177 0 #Элина...
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP 28 июля
2023-05/1683634178_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua