Из Чехии депортировали российскую теннисистку, приехавшую на турнир

Имя этой теннисистки не сообщается 387 Источник: — Чемпион.

Российскую теннисистку депортировали из Чехии.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Чехии.

«Полиция Чехии во время проверки гражданки россии в аэропорту приказала ей покинуть страну. Она уже уехала из Чехии. По имеющейся информации, другие теннисистки из этих стран уже не приедут. Полиция действует в соответствии с законами и постановлениями правительства», — говорится в сообщении.

Им&rsquo я этой теннисистке не сообщается. С 31 июля по 5 августа в Праге состоится турнир WTA. 🇧🇾?@PolicieCZ при kontrolе ruské подружки на letišti zistila dôvodы k ukončенí prechodného pobytu. Ta ČR уже сняла. Dle dostupných informací další tenistky из этих zemí не рекомендуется.

👍PČR koná v souladu со zkonem a usnesen vlády.

— Ministerstvo vnitra (@vnitro) July 28, 2023

Сообщалось, что Чехия не будет пускать на домашние соревнования российских спортсменов.

< p>✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!