Свитолина: Война продолжается, мы должны напоминать, что нам нужна помощь каждый день

Украинская теннисистка напомнила о войне, которая продолжается каждый день 177 #Элина Свитолина

Джерело Голос Америки.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (27) вновь напомнила о войне во время выступления в аналитическом центре Atlantic Council в Вашингтоне.

Об этом сообщает Голос Америки.

«Раньше, до войны я рассказывала о красоте Украины, об украинской пище, которую я так люблю. А сейчас речь идет об этих ужасных вещах, которые происходят с нашими людьми, с детьми и с нашими уничтожающимися городами. Люди должны понимать, что война продолжается, мы должны напоминать, что нам нужна помощь каждый день, поэтому я стараюсь использовать свой голос в таких целях.

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Мы просто стараемся быть сплоченными и делать все, что в наших силах.Мы имеем позицию и требуем уважения к ней.Мы должны выиграть войну на Это начинается с медиа и заканчивается нашими женщинами и мужчинами, которые борются на линии фронта. , — сказала Свитолина.

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