Российскую теннисистку Павлюченкову депортировали из Чехии накануне соревнований

Россиянка сообщила о депортации из Чехии 332 Источник: — Чемпион.

Российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову депортировали из Чехии, куда она приехала для участия в турнире WTA.

Об этом она сообщила в инстаграмме.

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«Привет. Как вы видели в предыдущем посту, я не смогу принять участие в турнире в Праге на следующей неделе. Сейчас я продолжаю подготовку на хардовых кортах к US Series. Увидимся в Цинциннате и на US Open», – написала Павлюченкова. Сообщалось, что Чехия не будет пускать на домашние соревнования российских спортсменов. Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!