Салинас. Марченко впервые за 2,5 года сыграет в решающем матче

Больше в Теннис
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Свитолина сыграет с Азаренко на старте турнира в Вашингтоне
Турнир состоится с 31 июля по 6 августа Сегодня 23:16 243 ✅ Подписывайтесь на...
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Гамбург. Ноха Акугуе и Рус будут бороться за дебютный титул WTA
2023-07/1690557239_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Из Чехии депортировали российскую теннисистку, приехавшую на турнир
Имя этой теннисистки не сообщается Сегодня 18:29 387 0 Источник: — Чемпион.
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Верона. Сачко победил в четвертьфинальном матче
2023-07/1690529448_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua