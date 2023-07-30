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Теннис

Прага. Ястремская вышла в финал квалификации, Завацкая проиграла на старте

2023-07/1690648245_wta.jpg|—>Прага. Ястремская вышла в финал квалификации, Завацкая проиграла на старте

Источник: btu.org.ua

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