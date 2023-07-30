Варшава. Зигемунд выиграла два матча за день, Швёнтек и Викмайер доиграют полуфинал в воскресенье

Больше в Теннис
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Прага. Ястремская вышла в финал квалификации, Завацкая проиграла на старте
2023-07/1690648245_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Верона. Сачко победил экс-7-ю ракетку мира и второй раз в сезоне вышел в финал на «челленджере»
2023-06/1687158821_sachko-1.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Завацкая неожиданно уступила 688-й ракетке
Украинка покидает турнир в Чехии.
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Российскую теннисистку Павлюченкову депортировали из Чехии накануне соревнований
Россиянка сообщила о депортации из Чехии Сегодня 18:46 332 0 Источник: — Чемпион. Российскую...