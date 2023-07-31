Атланта. Фритц стал новым чемпионом на домашнем турнире

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Рейтинг WTA: Свитолина — первая ракетка Украины
Обновленный рейтинг WTA Сегодня 12:14 315711 3 Фото — gettyimages #WTA, #Ангелина Калинина, #Екатерина...
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Умаг. Попырин победил Вавринку и завоевал свой второй титул ATP
2023-07/1690792372_atp-8.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Рейтинг ATP: Сачко поднялся на 32 позиции
ATP обновил рейтинг теннисистов Сегодня 12:58 64106 Фото — gettyimages #ATP, #Илья Марченко, #Крутых,...
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 31 июля
2023-07/1689104232_wim.jpg|—> Источник: btu.org.ua