Прага. Ястремская не проиграла ни одного гейма в финале квалификации

Больше в Теннис
-
Свитолина — Азаренко: где смотреть онлайн матч первого круга Вашингтон WTA 500
Сегодня 00:05 451 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/33b9e259ff9e83cbf21fd1a567fdb22b.
-
Свитолина – Азаренко: прогноз букмекеров на матч первого круга Вашингтон WTA 500
Украинскую теннисистку считают небольшой фавориткой встречи Сегодня 00:50 147 0 #Элина Свитолина, #Виктория Азаренко...
-
Лозанна. Коччаретто победила Бюрель в решающем матче
2023-07/1690730374_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Ястремская вышла в основную сетку турнира в Чехии
В финале квалификации украинка обыграла Райну Сегодня 17:40 256 0 #Даяна Ястремская Источник —...