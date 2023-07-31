Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 31 июля

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Гамбург. Зверев остановил Фиса и будет бороться за свой 20-й титул в карьере
2023-07/1690699098_zverev.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Умаг. Вавринка впервые с 2019 года дошел до финала на турнире ATP
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Свитолина — Азаренко: где смотреть онлайн матч первого круга Вашингтон WTA 500
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Прага. Ястремская не проиграла ни одного гейма в финале квалификации
2023-07/1690719090_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua