ATP обновил рейтинг теннисистов 64106 Фото — gettyimages #ATP, #Илья Марченко, #Крутых, #Виталий Сачко

Дже.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленный рейтинг теннисистов.

Испанец Карлос Алькарас, выигравший Уимблдон, возглавляет рейтинг, Новак Джокович занимает второе место, а тройку замыкает представитель террористической страны Даниило Медведев.

Первой ракеткой Украины остался Виталий Сачко, поднявшийся на 156-ю строчку.

Рейтинг ATP 31 июля 1. (1 ) Карлос Алькарас (Испания) — 9225 2. (2) Новак Джокович (Сербия) — 8795 3. (3) Даниил Медведев — 6520 4. (4) Каспер Рууд (Норвегия) — 4985 5. (5) Греция) — 4850 6. (6) Гольгер Руне (Дания) — 4825 7. (7) Андрей Рублев — 4730 8. (8) Янник Синнер (Италия) — 3815 9. (9) Тейлор Фриц (США) — 351 .(10) Фрэнсис Тьяфо (США) — 3085… 156. (188) Виталий Сачко (Украина) – 375 207. (201) Алексей Крутых (Украина) – 292 253. (328) Илья Марченко (Украина) – 227 399. (397) Владислав Орлов (Украина) — 115

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