#Элина Свитолина, #Виктория Азаренко Источник — Чемпион. Во вторник, 1 августа, украинская теннисистка Элина Свитолина (27) сыграет против белоруски Виктории Азаренко (19) в 1/16 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне, США. Игра покажет телеканал Setanta Sports+.  Начало — не ранее 02:00 по киевскому времени. Плеер с трансляцией < Напомним, эти […]" /> #Элина Свитолина, #Виктория Азаренко Источник — Чемпион. Во вторник, 1 августа, украинская теннисистка Элина Свитолина (27) сыграет против белоруски Виктории Азаренко (19) в 1/16 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне, США. Игра покажет телеканал Setanta Sports+.  Начало — не ранее 02:00 по киевскому времени. Плеер с трансляцией < Напомним, эти […]"> Свитолина - Азаренко: где смотреть онлайн матч первого круга Вашингтон WTA 500
Следить

Теннис

Свитолина — Азаренко: где смотреть онлайн матч первого круга Вашингтон WTA 500

Сегодня 00:05 451 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/33b9e259ff9e83cbf21fd1a567fdb22b.jpg» /> #Элина Свитолина, #Виктория Азаренко

Источник — Чемпион.

Во вторник, 1 августа, украинская теннисистка Элина Свитолина (27) сыграет против белоруски Виктории Азаренко (19) в 1/16 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне, США.

Игра покажет телеканал Setanta Sports+. 

Начало — не ранее 02:00 по киевскому времени.

Плеер с трансляцией

<

Напомним, эти две теннисистки встречались в 1/8 финала Уимблдона –2023. Свитолина одержала победу со счетом 2:6, 6:4, 7:6(9), а Азаренко после матча с пониманием отнеслась к нежеланию украинки давить ей руку.

  • Азаренко: Уважаю решение Светолиной не давить руку россиянам и белорусам

Недавно Элина в который раз объяснила< /strong> почему она не приветствуется на корте с представительницами террористических стран.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис

Использование любых материалов, опубликованных на нашем сайте "EURO.com.ua", разрешается при условии ссылки на euro.com.ua. При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов.