Свитолина — Азаренко: где смотреть онлайн матч первого круга Вашингтон WTA 500

451 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/33b9e259ff9e83cbf21fd1a567fdb22b.jpg» /> #Элина Свитолина, #Виктория Азаренко

Источник — Чемпион.

Во вторник, 1 августа, украинская теннисистка Элина Свитолина (27) сыграет против белоруски Виктории Азаренко (19) в 1/16 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне, США.

Игра покажет телеканал Setanta Sports+.

Начало — не ранее 02:00 по киевскому времени.

Плеер с трансляцией

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Напомним, эти две теннисистки встречались в 1/8 финала Уимблдона –2023. Свитолина одержала победу со счетом 2:6, 6:4, 7:6(9), а Азаренко после матча с пониманием отнеслась к нежеланию украинки давить ей руку.

Азаренко: Уважаю решение Светолиной не давить руку россиянам и белорусам

Недавно Элина в который раз объяснила< /strong> почему она не приветствуется на корте с представительницами террористических стран.

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