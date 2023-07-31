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Теннис

Свитолина – Азаренко: прогноз букмекеров на матч первого круга Вашингтон WTA 500

Украинскую теннисистку считают небольшой фавориткой встречи Сегодня 00:50 147 0 #Элина Свитолина, #Виктория Азаренко

Источник – Чемпион.

В ночь на вторник, 1 августа, Элина Свитолина (27) сыграет против белоруски Виктории Азаренко (19) в 1/16 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне, США.

Начало —  не ранее 02:00 по киевскому времени.

Букмекеры отдают Светолиной минимальное предпочтение.

Коэффициенты

  • Победа Светолиной — 1.92
  • Победа Азаренко — 2.06

Смотрите прямую трансляцию на телеканале Setanta Sports+. 

Напомним, последний раз эти две теннисистки встречались в 1/8 финала Уимблдона-2023. Свитолина одержала победу со счетом 2:6, 6:4, 7:6(9), а Азаренко после матча с пониманием отнеслась к нежеланию украинки давить ей руку.

  • Азаренко: Уважаю решение Светолиной не давить руку россиянам и белорусам

В общей сложности соперницы провели между собой 6 матчей, 4 из них – на харде, и все выиграла белоруска. Предыдущий подобный поединок состоялся в 2022 году на Australian Open – Азаренко победила в двух сетах (6:0, 6:2).

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Источник: champion.com.ua

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