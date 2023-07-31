Юлия Стародубцева после победы на турнире в Далласе: «Сейчас у меня больше радости именно от того, что я прошла в квалификацию US Open»

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Победа в Далласе позволила 23-летней Стародубцевой попасть в квалификацию Открытого чемпионата США. В феврале этого года украинка возобновила свою профессиональную карьеру после обучения в университете. Она не выступала на турнирах с 2019 года, поэтому не имела никакого рейтинга. Спустя полгода, она сыграла пять финалов на уровне ITF, выиграла три титула, подошла вплотную к дебюту в топ-200 рейтинга WTA и получила возможность дебютировать на турнире Grand Slam.

«Честно говоря, я не знала, что турнир в Далласе последний перед отсечкой в квалификацию US Open и думаю, что это хорошо, что я не знала (смеется)», — рассказала украинка. «Потом уже мне сказали, что если бы я проиграла финал, то в квалификацию не попала бы. Люди вокруг меня это знали и спасибо им, что не говорили. Сейчас у меня больше радости именно от того, что я прошла в квалификацию «мэйджора». Титул это конечно тоже хорошо, но попасть на Grand Slam — это очень приятно».