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Теннис

WTA приняла решение о рукопожатиях Светолиной с Азаренко

Элина Свитолина прокомментировала встречу с Викторией Азаренко Сегодня 19:55 5242 1 Фото — Getty Images #Азаренко, #Элина Свитолина

Источник: champion.com.ua

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