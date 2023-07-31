Умаг. Попырин победил Вавринку и завоевал свой второй титул ATP

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Рейтинг ATP: Сачко поднялся на 32 позиции
ATP обновил рейтинг теннисистов Сегодня 12:58 64106 Фото — gettyimages #ATP, #Илья Марченко, #Крутых,...
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 31 июля
2023-07/1689104232_wim.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Гамбург. Зверев остановил Фиса и будет бороться за свой 20-й титул в карьере
2023-07/1690699098_zverev.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Умаг. Вавринка впервые с 2019 года дошел до финала на турнире ATP
2023-07/1690700224_wawrinka-2.jpeg|—> Источник: btu.org.ua