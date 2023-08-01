Байндл обыграла Ястремскую на старте турнира WTA 250 в Чехии

Байндл вышла во второй круг турнира 412 Фото — Getty Images #Даяна Ястремская, #Екатерина Байндл

Украинские теннисистки Екатерина Байндл (77) и Даяна Ястремская (145) встретились в первом круге турнира WTA 250 в Чехии.

Победу в трехсетовом матче одержала Байндл — 6:4, 2: 6, 6:2. Матч длился 2 часа и 10 минут.

Екатерина во втором круге встретится с сильнейшей в матче Хизер Уотсон — Юли Нимайер.

Livesport Prague Open — WTA 250 Прага, Чехия Хард Призовой фонд: $259,303 Первый круг, 31 июля

Екатерина Байндл (Украина) — Даяна Ястремская (Украина) 6:4, 2:6, 6:2

Ранее Ястремская вышла в основную сетку турнира в Чехии.