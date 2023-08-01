«Я уже не верила, что выиграю, так что, зрители, вы спасли меня сегодня». Марта Костюк — о своей победе над Бьянкой Андрееску в Вашингтоне

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— Этот матч пожалуй стал одним из самых ярких для меня на харде, учитывая три отыгранных матчбола. Я очень благодарна зрителям за поддержку, сегодня был невероятный поединок. Я не воспользовалась своими шансами при счете 4-4, тогда были такие фатальные ошибки. И если честно, то я не верила, что выиграю, просто пыталась играть каждый розыгрыш, спасти этот матч, бороться и не опускать руки. Поэтому, ребята, вы спасли меня сегодня.