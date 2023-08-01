Костюк дожала Андрееску на старте турнира в Вашингтоне

Марта Костюк вышла во второй круг турнира 498 #Андрееску, #Марта Костюк

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Марта Костюк (34) обыграла Бьянку Андрееску (44) из Канады в первом круге турнира в Вашингтоне.

Матч длился 2 часа 44 минуты и завершился со счетом 2:6, 6:3, 7:6 (5).

Костюк трижды подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и использовала 4 из 11 брейк-пойнтов.

В следующем круге Костюк сыграет против второй сеяной Каролин Гарсии из Франции.

Mubadala Citi DC Open — WTA 500 Вашингтон, США Хард Призовой фонд — $780,637 Первый круг, 31 июля

Марта Костюк (Украина) — Бьянка Андрееску (Канада) 2:6, 6:3, 7:6 (5)

Раньше WTA приняла решение о рукопожатиях Светолиной с Азаренко.