#Марта Костюк Источник — Большой теннис Украины. Украинская теннисистка Марта Костюк (34) не верила в победу над представительницей Канады Бьянкой Андрееску (44) в первом круге турнира в Вашингтоне. Об этом она рассказала порталу ВТУ. > «Этот матч, пожалуй, стал одним из самых ярких для меня на харде, учитывая […]" /> #Марта Костюк Источник — Большой теннис Украины. Украинская теннисистка Марта Костюк (34) не верила в победу над представительницей Канады Бьянкой Андрееску (44) в первом круге турнира в Вашингтоне. Об этом она рассказала порталу ВТУ. > «Этот матч, пожалуй, стал одним из самых ярких для меня на харде, учитывая […]"> Костюк: Матч из Андрееску стал одним из самых ярких для меня на харде
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Теннис

Костюк: Матч из Андрееску стал одним из самых ярких для меня на харде

Сегодня 13:00 378 1< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/f9f02bddf02ef4c0bd3adf34bc69e418.jpg» /> #Марта Костюк

Источник — Большой теннис Украины.

Украинская теннисистка Марта Костюк (34) не верила в победу над представительницей Канады Бьянкой Андрееску (44) в первом круге турнира в Вашингтоне.

Об этом она рассказала порталу ВТУ.

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«Этот матч, пожалуй, стал одним из самых ярких для меня на харде, учитывая три отыгранных матчбола. Я очень благодарна зрителям за поддержку, это был невероятный поединок.

  Костюк — Андрееску: обзор матча турнира в Вашингтоне

Я не воспользовалась своими шансами при счете 4-4, тогда были такие фатальные ошибки. честно, я не верила, что выиграю, просто пыталась играть каждый розыгрыш, спасти этот матч, бороться и не опускать руки. Поэтому зрители спасли меня», – сказала Костюк.

Напомним, Костюк сыграет против шестой ракетки мира во втором круге Mubadala Citi DC Open.

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Источник: champion.com.ua

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