Люденшайд. Кравченко пробился в основную сетку, Орлов проиграл в финале отбора

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Свитолина сыграет против представительницы страны-агрессорки во 2 круге Mubadala Citi DC Open — WTA 500
Сегодня 09:43 639 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/d4d6e2c8ea57cf4c33b386f2efc81072.
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Вашингтон. Монфис выиграл свой первый матч в сезоне в основной сетке турнира ATP и дальше сыграет против Бублика
2023-08/1690871032_monfils-svitolina.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Костюк сыграет против шестой ракетки мира во втором круге Mubadala Citi DC Open
Сегодня 09:53 261 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/c8a7eaac8576a87b85a17ecba4e8feb2.
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«Я уже не верила, что выиграю, так что, зрители, вы спасли меня сегодня». Марта Костюк — о своей победе над Бьянкой Андрееску в Вашингтоне
2023-08/1690873157_kostyuk-1.jpg|—>— Этот матч пожалуй стал одним из самых ярких для меня на харде, учитывая...