Сан-Марино. Сачко вышел во второй круг турнира

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Свитолина — Касаткина: где смотреть онлайн матч 1/8 финала Mubadala Citi DC Open — WTA 500
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Свитолина – Касаткина: прогноз букмекеров на матч 1/8 финала Mubadala Citi DC Open – WTA 500
Украинскую теннисистку считают небольшой фавориткой встречи Сегодня 18:27 268 0 #Касаткина, #Элина Свитолина Источник...
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Свитолина: Просила WTA уважать решение украинцев
Украинка прокомментировала победу над Азаренко Сегодня 10:30 849 0 #Элина Свитолина Источник — Большой...
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Костюк: Матч из Андрееску стал одним из самых ярких для меня на харде
Сегодня 13:00 378 1< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/f9f02bddf02ef4c0bd3adf34bc69e418.