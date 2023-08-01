Свитолина — Касаткина: где смотреть онлайн матч 1/8 финала Mubadala Citi DC Open — WTA 500

372 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/928a1c9eb40d51bfa42efdf3ed013151.jpg» /> #Касаткина, #Элина Свитолина

Источник — Чемпион.

В среду, 2 августа, украинка Элина Свитолина (27) сыграет против россиянки Дарии Касаткиной (11) в рамках второго круга турнира WTA 500 в Вашингтоне, США.

Игра покажет телеканал Setanta Sports+.

Ориентировочное время начала матча по Киеву станет известно позже.

Плеер с трансляцией

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< Счет в очных противостояниях – 7:0 в пользу Светолиной. В последний раз теннисистки встречались на Ролан Гаррос, украинка победила в двух сетах - 6:4, 7:6(5).

В первом круге Свитолина в двух сетах выиграла в белоруски Азаренки(7:6(2), 6:4), а Касаткина одолела бельгийку Мертенс (6:3, 7:5).

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