Свитолина – Касаткина: прогноз букмекеров на матч 1/8 финала Mubadala Citi DC Open – WTA 500

Украинскую теннисистку считают небольшой фавориткой встречи 268 #Касаткина, #Элина Свитолина

Источник Чемпион.

В среду, 2 августа, Элина Свитолина (27) сыграет против россиянки Дарии Касаткиной (11) во втором круге турнира WTA 500 в Вашингтоне, США.

Ориентировочное время начала матча по Киеву станет известен позже.

Букмекеры отдают Светолиной минимальное преимущество.

Коэффициенты

Победа Светолиной — 1.85

Победа Касаткиной — 1.95

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Счет в очных противостояниях – 7:0 в пользу Светолиной. В последний раз теннисистки встречались на Ролан Гаррос, украинка победила в двух сетах — 6:4, 7:6(5).

В первом круге Свитолина в двух сетах выиграла в белоруски Азаренки(7:6(2), 6:4), Касаткина одолела бельгийку Мертенс (6:3, 7:5).

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