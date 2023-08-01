Теннис
Свитолина – Касаткина: прогноз букмекеров на матч 1/8 финала Mubadala Citi DC Open – WTA 500
Украинскую теннисистку считают небольшой фавориткой встречи Сегодня 18:27 268 0 #Касаткина, #Элина Свитолина
Источник Чемпион.
В среду, 2 августа, Элина Свитолина (27) сыграет против россиянки Дарии Касаткиной (11) во втором круге турнира WTA 500 в Вашингтоне, США.
Ориентировочное время начала матча по Киеву станет известен позже.
Букмекеры отдают Светолиной минимальное преимущество.
Коэффициенты
- Победа Светолиной — 1.85
- Победа Касаткиной — 1.95
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Счет в очных противостояниях – 7:0 в пользу Светолиной. В последний раз теннисистки встречались на Ролан Гаррос, украинка победила в двух сетах — 6:4, 7:6(5).
В первом круге Свитолина в двух сетах выиграла в белоруски Азаренки(7:6(2), 6:4), Касаткина одолела бельгийку Мертенс (6:3, 7:5).
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