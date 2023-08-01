Свитолина сыграет против представительницы страны-агрессорки во 2 круге Mubadala Citi DC Open — WTA 500

639 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/d4d6e2c8ea57cf4c33b386f2efc81072.jpg» /> #Элина Свитолина, #Дарья Касаткина, #Mubadala Citi DC Open — WTA 500 < Источник - Чемпион.

Украинка Элина Свитолина во втором круге Mubadala Citi DC Open — WTA 500 сыграет против представительницы россии Дарьи Касаткиной (14).

Матч состоится в среду, 2 августа. Время и корт поединка определятся позже.

Счет в очных противостояниях – 7:0 в пользу Светолиной. В последний раз теннисистки встречались на Ролан Гаррос, украинка победила в двух сетах — 6:4, 7:6(5).

В первом круге Свитолина в двух сетах выиграла у белоруски Азаренко (7:6(2), 6:4), Касаткина одолела бельгийку Мертенс (6:3, 7:5).

Также во второй круг пробилась Марта Костюк (34 ), победив канадку Бьянку Андрееску (2:6, 6:3, 7:6(5).

Ангелина Калинина (27) матч первого круга против американки Дженнифер Брейди (1056) сыграет сегодня, 1 августа.