Свитолина в двух сетах победила Азаренко в первом круге Вашингтона

547 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/4e7e99cb6f72484464786563889e8a52.jpg» /> #Элина Свитолина

Источник — Чемпион.

Элина Свитолина (27) в первом круге Mubadala Citi DC Open — WTA 500, проходящая в Вашингтоне, победила белорусскую Викторию Азаренко (19).

За почти 2 часа Свитолина выполнила 4 подачи навылет и совершила 5 двойных ошибок и использовала 9 брейк-пойнтов из 11. в партии – белорусская подавала на партию и вела – 30:0. Свитолина сумела перевести игру на тай-брейк и забрать партию — 7:6 (2).

Во втором сете теннисистки продолжили отдавать свою подачу, но победа осталась за украинкой.

Mubadala Citi DC Open — WTA 500 Вашингтон (США), хард Призовой фонд — $780,637 Первый круг, 31 июля

Элина Свитолина — Виктория Азаренко 7:6( 2), 6:4

Во втором круге соперницей Светолиной станет россиянка Дарья Касаткина.