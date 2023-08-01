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Вашингтон. Монфис выиграл свой первый матч в сезоне в основной сетке турнира ATP и дальше сыграет против Бублика

2023-08/1690871032_monfils-svitolina.jpg|—>Вашингтон. Монфис выиграл свой первый матч в сезоне в основной сетке турнира ATP и дальше сыграет против Бублика

Источник: btu.org.ua

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