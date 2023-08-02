Прага. Четыре сеяных теннисистки проиграли в первом круге, Нимайер сыграет против Байндл

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Калинина уступила на старте турнира в Вашингтоне
Ангелина Калинина не смогла выйти в следующий круг турнира Сегодня 22:37 146 1 Фото...
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Свитолина — Касаткина: где смотреть онлайн матч 1/8 финала Mubadala Citi DC Open — WTA 500
Сегодня 19:10 372 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/928a1c9eb40d51bfa42efdf3ed013151.
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Сан-Марино. Сачко вышел во второй круг турнира
2023-08/1690893313_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Свитолина – Касаткина: прогноз букмекеров на матч 1/8 финала Mubadala Citi DC Open – WTA 500
Украинскую теннисистку считают небольшой фавориткой встречи Сегодня 18:27 268 0 #Касаткина, #Элина Свитолина Источник...