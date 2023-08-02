Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 1 августа

Больше в Теннис
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Костюк – Андрееску: обзор матча турнира в Вашингтоне
Марта Костюк вышла во второй круг турнира Вчера 08:17 438 0 #Андрееску, #Марта Костюк...
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Люденшайд. Крутых уступил четвёртому сеяному на старте турнира
2023-08/1690876676_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Уоррен: Уверен в победе Дюбуа над Усиком
Фрэнк Форрен прокомментировал бой Усик — Дюбуа Вчера 23:40 248 0 Фото — gettyimages...
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Прага. Четыре сеяных теннисистки проиграли в первом круге, Нимайер сыграет против Байндл
2023-08/1690922305_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua