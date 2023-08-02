Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 2 августа

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Байндл вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Праге
Украинская теннисистка на отказе соперницы вышла в четвертьфинал турнира Сегодня 15:37 241 0 #Екатерина...
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Вашингтон. Фернандес и ещё два «квалифаера» вышли во второй круг
2023-08/1690964152_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Вашингтон. 18-летний китаец впервые вышел в третий круг на турнире ATP 500, Димитров и Тиафо выиграли свои стартовые матчи
2023-08/1690957100_shan.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 30 июля
2023-05/1683729112_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua