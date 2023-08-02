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Теннис

Вашингтон. 18-летний китаец впервые вышел в третий круг на турнире ATP 500, Димитров и Тиафо выиграли свои стартовые матчи

2023-08/1690957100_shan.jpeg|—>Вашингтон. 18-летний китаец впервые вышел в третий круг на турнире ATP 500, Димитров и Тиафо выиграли свои стартовые матчи

Источник: btu.org.ua

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