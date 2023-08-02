Вашингтон. 18-летний китаец впервые вышел в третий круг на турнире ATP 500, Димитров и Тиафо выиграли свои стартовые матчи

Больше в Теннис
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 30 июля
2023-05/1683729112_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 1 августа
2023-06/1687771137_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Костюк – Андрееску: обзор матча турнира в Вашингтоне
Марта Костюк вышла во второй круг турнира Вчера 08:17 438 0 #Андрееску, #Марта Костюк...
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Люденшайд. Крутых уступил четвёртому сеяному на старте турнира
2023-08/1690876676_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua