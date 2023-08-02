Теннис
Уоррен: Уверен в победе Дюбуа над Усиком
Фрэнк Форрен прокомментировал бой Усик — Дюбуа Вчера 23:40 248 0 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Фрэнк Уоррен, #Даниэль Источник — tribuna.com.
Чемпион WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) может проиграть британцу Даниелю Дюбуа (19-1, 18 КО).
Об этом рассказал промоутер Фрэнк Форрен.
«Я уверен в победе Дюбуа, потому что верю в своего парня.Усик – очень, очень хороший боец.Он прекрасный тяжеловес.Парень сделал все, что от него ждали.Но я смотрю не только последние бои бойцов.
Когда Усик дрался с Дереком Чисорой, то ничего не мог сделать, пока Чисора не кончился ближе к концу боя. Усик вымотал его тогда. Сначала он ничего не мог сделать.
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Я вспоминаю первый бой против Джошуа, Энтони тогда не был готов к такому темпу.Джошуа выступил получше во втором поединке, но все равно не бил так, как имел.
Из последнего боя мы можем понять, что Джошуа уже не тот боец, каким когда-то был», – сказал Уоррен.
Бой Усика и Дюбуа состоятся 26 августа во Вроцлаве.