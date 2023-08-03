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Элина Свитолина после победы над Касаткиной: «Сейчас приму ледяную ванну, а потом пойду поддерживать Гаэля»

2023-08/1691010885_svitolina.jpg|—>Элина Свитолина после победы над Касаткиной: "Сейчас приму ледяную ванну, а потом пойду поддерживать Гаэля"
— Всегда, когда я играю с Дарьей, я стараюсь бороться. Она тяжелая соперница, поэтому я каждый раз стараюсь перебить еще один мяч через сетку, самой диктовать игру. Очень рада, что я выиграла сегодняшний матч, особенно при такой жаркой погоде.

Как мне удалось адаптироваться к условиям, учитывая предыдущий ночной матч? Что ж, во-первых, надо поддерживать водный баланс. Да, пить водичку, не спешить между розыгрышами, дышать, пытаться остыть насколько это возможно. Это однозначно сложные условия, поэтому надо не спешить и концентрироваться на том розыгрыше, который играешь сейчас.

Источник: btu.org.ua

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