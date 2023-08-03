Гамбург. 19-летний Фис с «баранкой» победил Рууда, Музетти не смог выйти в полуфинал

Больше в Теннис
-
Атланта. Фритц победил Нисикори, Умбер обыграл действующего чемпиона
2023-07/1690627874_fritz.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
-
Сан-Марино. Сачко уступил Гоффену и не смог выйти в 1/4 финала
2023-08/1691001092_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Элина Свитолина после победы над Касаткиной: «Сейчас приму ледяную ванну, а потом пойду поддерживать Гаэля»
2023-08/1691010885_svitolina.jpg|—>— Всегда, когда я играю с Дарьей, я стараюсь бороться.
-
Свитолина разобралась с Касаткиной во втором круге Вашингтона
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира Сегодня 22:44 79 1 Фото — Getty Images #Элина...