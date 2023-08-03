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Теннис

Гамбург. 19-летний Фис с «баранкой» победил Рууда, Музетти не смог выйти в полуфинал

2023-07/1690622327_fils.jpeg|—>Гамбург. 19-летний Фис с "баранкой" победил Рууда, Музетти не смог выйти в полуфинал

Источник: btu.org.ua

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