Теннис
Костюк обыграла шестую ракетку мира во втором круге Вашингтона
Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира Сегодня 22:21 202 2 #Марта Костюк, #Каролин Гарсия
Источник – Чемпион.
Украинка Марта Костюк (34) обыграла представительницу Франции Каролин Гарсию (6) во втором круге турнира WTA 500 в Вашингтоне, США.
Матч длился 1 час 5 минут и завершился со счетом 6:2, 6:3.
Костюк дважды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и использовала 4 из 8 брейк-пойнтов.
Mubadala Citi DC Open — WTA 500 Вашингтон (США) , хард Призовой фонд — $780,637 Второй круг, 03 августа
Марта Костюк — Каролин Гарсия 6:2, 6:3
Ранее Свитолина разобралась с Касаткиной во втором круге Вашингтона.
Напомним, WTA приняла решение по рукопожатиям Светолиной с Азаренко.