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Теннис

Костюк обыграла шестую ракетку мира во втором круге Вашингтона

Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира Сегодня 22:21 202 2 #Марта Костюк, #Каролин Гарсия

Источник – Чемпион.

Украинка Марта Костюк (34) обыграла представительницу Франции Каролин Гарсию (6) во втором круге турнира WTA 500 в Вашингтоне, США.

Матч длился 1 час 5 минут и завершился со счетом   6:2, 6:3.

Костюк дважды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и использовала 4 из 8 брейк-пойнтов.

Mubadala Citi DC Open — WTA 500 Вашингтон (США) ,  хард Призовой фонд — $780,637 Второй круг, 03 августа

Марта Костюк — Каролин Гарсия 6:2, 6:3

Ранее Свитолина разобралась с Касаткиной во втором круге Вашингтона.

Напомним,  WTA приняла решение по рукопожатиям Светолиной с Азаренко.

Источник: champion.com.ua

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