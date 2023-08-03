Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 3 августа

Больше в Теннис
-
Вашингтон. Монфис победил Бублика и вышел в третий круг, Оже-Альяссим проиграл четвертый матч подряд
2023-08/1691041624_monfils-1.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
-
Свитолина – Касаткина: обзор матча турнира в Вашингтоне
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира Сегодня 09:01 561 0 Фото: Getty Images #Элина Свитолина,...
-
Вашингтон. Бенчич и Гауфф поспорят за место в полуфинале
2023-08/1691043995_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Гамбург. 19-летний Фис с «баранкой» победил Рууда, Музетти не смог выйти в полуфинал
2023-07/1690622327_fils.jpeg|—> Источник: btu.org.ua